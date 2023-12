Hohe Forderungen werden jetzt zum Trennungsgrund

Ein Plus von mehr als 900 Personen seit Mai

Im Dezember 2023 ist der Wirtschaftsmotor ins Stottern geraten. Die Teuerung in Kombination mit der gebremsten Konsumlust und einer zunehmenden Unsicherheit hinterlassen in den Auftragsbüchern Spuren - und auch in der Statistik des Arbeitsmarktservice OÖ. 30.002 Menschen waren in unserem Bundesland im November auf Jobsuche, mehr als 4000 davon waren jünger als 25 Jahre. Allein seit Mai bedeutet das in der Kategorie U-25 eine Zunahme von 959 Personen.