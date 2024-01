17.000 Euro Strafe für Unfall mit Carsharing-Auto

Gegen 12 Uhr Mittag wurden am 18. Februar 2021 Feuerwehrkräfte zur Bergung eines Unfallwracks an der Kreuzung Siebenbrunnengasse - Gaudenzdorfer Gürtel in Wien-Meidling gerufen. Ein schwerer Blechschaden, jedoch ohne Verletzte. Unfalllenker war der Niederösterreicher Sherif E. Er sei wohl mit etwas mehr als 50 km/h unterwegs gewesen, gibt er zu. Ein Gutachten stützt seine Aussagen.