Silvester-Spektakel: Bosna, Helden und Rekorde

Neuer Laufheld aus OÖ

Dass es in den Fanzonen, wo sich mehr als 5.000 Zuschauer drängten, zuging wie in einem Fußballstadion, hatte vor allem mit Kevin Kamenschak zu tun. Der Peuerbach-Debütant holte sich in einem Klassefeld sensationell Platz drei, forderte Sieger Florian Bremm bis zum letzten Meter und schwang sich damit tatsächlich zum Nachfolger des OÖ-Laufhelden und sechsfachen Triumphators Günther Weidlinger empor. Der Streckenrekord im Frauenlauf der Asse durch die Kenianerin Edinah Jebitok und eine Teilnehmer-Bestmarke von 1078 waren da nur die Kirschen auf der Torte.