Noch ein letzter Tanz für den „Edel-Fuß“

Doch die Konkurrenz hat es auch in sich. Ebenso heute steigt Liga-Rivale St. Johann ins Geschehen ein, während Futsal-Landesmeister Hallein und Mit-Favorit Seekirchen erst am Donnerstag loslegen. Am Freitag folgt der Damen- und Legendentag, ehe am Wochenende die Entscheidung fällt.