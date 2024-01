Neues Ausbildungskonzept im heimischen Eishockey

“Näher an die internationale Spitze heranführen!“

„Mit dem Rot-Weiß-Roten Faden streben wir danach, das österreichische Eishockey von der Nachwuchsebene bis zu den A-Nationalteams näher an die internationale Spitze heranzuführen und uns langfristig in den Top-Divisions zu etablieren“, erklärte ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann.