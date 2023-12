Wildtiere und Morde schockierten Salzburger 2023

„Ich bin schuldig“, gestand der Ungar (34) beim Prozess im September ein. Neunmal hatte er in einem Wohnhaus in Henndorf mit einem Messer auf einen Mann eingestochen - aus Eifersucht. Das Opfer war mit der Frau zusammen, in die der Angeklagte verliebt war. Dafür setzte es 18 Jahre Haft.