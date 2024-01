Skigebiet Fahrendorf trotzt dem Schneemangel

Und so konnten dann 60 Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren beim Kinderrennen Samstagvormittag über die Piste flitzen. An die 40 Skifahrer tummeln sich täglich auf der Piste. Der Skilift ist derzeit von Montag bis Samstag von 13 bis 16.30, an Sonn- und Feiertagen zusätzlich am Vormittag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Man hofft natürlich auf Minusgrade, damit das Skigebiet Fahrendorf lange bestehen kann. Infos unter www.skizunft-velden.at