Bölleropfer (18) klagt nun den illegalen Händler

Der illegale Böller detonierte am Stefanitag vor zwei Jahren in der Hand des damals 16-jährigen Eggelsbergers – nun will er Schmerzensgeld! Und zwar von jenen beiden Männern, die ihm insgesamt 55 Sprengkörper überlassen hatten – vom eigentlichen Verkäufer (57) und dem 60-jährigen Besitzer des Grundstücks, auf dem der „Deal“ stattgefunden hatte.