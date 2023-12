Helfer rettete Katze „Josy“ und Herrchen

Retter möchte anonym bleiben

„Es sind ein paar Menschen herumgestanden, ich habe dann überall angeläutet und die Leute rausgeholt“, erzählt der Feuerwehrmann, der anonym bleiben möchte. Nachdem es erst kurz nach 10 Uhr früh war, hatten einige Bewohner noch ihre Schlafanzüge an. Aus dem Stiegenhaus schnappte sich der Mann einen Feuerlöscher und rannte damit in den Garten. Der Brand hatte sich bereits auf die Fassade ausgebreitet, und auch die Glasscheiben der Terrassentüre waren bereits zerbrochen. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch weiterhin unklar, ob sich noch jemand in der Brandwohnung befand.