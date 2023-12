Weniger Menschen sind mit Covid-19 im Krankenstand

44.741 Versicherte der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) waren in der vergangenen Woche mit Covid-19 im Krankenstand. Das waren um etwa 14,52 Prozent weniger als in der Woche davor. ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter sprach am Mittwoch von einer „leichten Entspannung.“