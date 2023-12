Corona-Krankenstände um 10.000 Fälle gestiegen

Innerhalb von nur einer Woche ist die Anzahl an Personen, die mit dem Coronavirus im Krankenstand waren, um mehr als 25 Prozent gestiegen. In der Vorwoche verzeichnete die Gesundheitskasse ÖGK 52.338 Menschen, die krankheitsbedingt der Arbeit fernbleiben mussten. In der Woche davor waren es noch 41.690 Fälle gewesen.