Abfahrt der Herren in Bormio - ab 11.30 Uhr LIVE

Unterdessen ist auch Kilde gierig auf seinen ersten Sieg in der immer noch jungen Saison, nachdem er in Gröden ausgelassen hat. Dort, wo er insgesamt schon fünf Rennen gewonnen hatte, schauten für den 31-Jährigen in diesem Jahr nur zwei zweite Plätze heraus. Doch auch andere Läufer, die zuletzt aufgezeigt haben, sollte man auf der Rechnung haben: Hintermann, den Franzosen Cyprien Richard oder den Kanadier Cameron Alexander, der sich bei den Trainings in Copper Mountain laut Aussagen seiner Kollegen extrem stark präsentiert hat. Am Mittwoch war er im Training Dritter.