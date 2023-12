„Mehr Pech kann man im Leben nicht haben“

Festgestellt wurde ein „Kopftrauma mit Koma“, wie die behandelnden Mediziner am späten Sonntagabend erklärten. Schwere Unfälle in der Formel 1 und auch auf dem Motorrad hat Schumacher glimpflich überstanden. Nun war sein Zustand „außerordentlich ernst“, wie die Ärzte in einer Pressekonferenz am 30. Dezember 2013 verlautbarten. Schumacher schwebte in Lebensgefahr.