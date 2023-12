„Schumi-Drama zeigt, wie schnell es gehen kann!“

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an ihren früheren Teamkollegen Michael Schumacher denken?

Es stimmt mich nachdenklich. Er war jahrzehntelang im Motorsport unterwegs, hat sich, bis auf einen Beinbruch in Silverstone, nie was getan. Dann passiert es beim Skifahren, auf so lapidare Weise. Unglaublich!