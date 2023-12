Arsenal gegen West Ham United - ab 21.15 Uhr LIVE

Liverpool hat am Boxing Day zumindest vorläufig die Tabellenführung übernommen. Die Elf von Trainer Jürgen Klopp kam am Dienstag in der 19. Runde zu einem 2:0-Sieg beim Vorletzten Burnley und liegt nun mit 42 Punkten zwei Zähler vor Arsenal. Können die Gunners im London-Derrby kontern und mit einem Sieg die Spitze wieder an sich reißen? Gegen Liverpool verlor West Ham zuletzt klar mit 1:5.