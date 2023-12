„Stefan Kraft wird in Garmisch Fluch ablegen!“

Pius Paschke? „Normal gewinnt so jemand die Tournee!“

Mein ganzes Vermögen würde ich aber nicht auf Stefan setzen. Da sind Andi Wellinger oder Ryōyū Kobayashi zu gefährlich. Ich habe auch noch Karl Geiger, Anže Lanišek und Marius Lindvik auf der Rechnung. Pius Paschke hat seinen ersten Weltcupsieg gefeiert, war jedes Mal in den Top-8. Normal gewinnt so jemand die Tournee, trotzdem schätze ich andere Springer höher ein. Ähnliches gilt für Jan Hörl mit seinen drei Stockerlplätzen. Ich traue ihm gute Tagesergebnisse zu, für die Gesamtwertung muss er aber noch konstanter werden. Daniel Tschofenig kann uns positiv überraschen, wenn er seine Unbekümmertheit vom vergangenen Sommer wieder findet.