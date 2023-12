NBA, MLS und Co. auf Siegeszug rund um den Globus

NFL in Deutschland angekommen

In Europa inzwischen etabliert ist auch die NFL. Im vergangenen November besuchten 100.167 Zuschauer zwei Spiele der regulären Saison in Frankfurt. Die Begegnung Miami Dolphins gegen Kansas City Chiefs am 5. November wurde von 9,6 Millionen Zuschauern im Fernsehen und im Internet verfolgt und war damit das meistgesehene internationale Spiel des NFL Network. München wird im Jahr 2024 Gastgeber der Spiele sein. „Die Zahlen sprechen für sich - die NFL ist in Deutschland angekommen“, sagte Alexander Steinforth, Managing Director der NFL für Deutschland.