Kirchenschändung: Hass-Parolen schockiert Gläubige

Die Tat wurde von einer Überwachungskamera festgehalten. Und das war auch nicht der erste Angriff auf die Kirche: Bereits vor einem Monat wurden die Informationstafeln der Karlskirche mit radikal-islamischen Parolen beschmiert. Doch der Fanatismus macht nicht an Bezirksgrenzen halt: Vergangene Woche – am 8. Juni – traf es die Antonskirche in Favoriten (siehe Foto unten).