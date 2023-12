Wintersturm „Zoltan“ verbläst unser Weihnachtsfest

Sturm schleudert Baum auf Hochstand - Jäger tot

In der Nacht auf Freitag hat der Sturm in Niederösterreich das erste Todesopfer gefordert. Ein Baum fiel in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) um und riss einen Hochstand mit, auf dem sich ein Jäger befand. Für den 81-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.