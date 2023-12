Langer Weg zum Heiligen Abend: Wieder fiel Zug aus

Nicht genug Sitzplätze

Platz sollte in dem verspäteten Zug um 10.24 Uhr für alle aus dem früheren Zug sein, denn die Kapazitäten wurden ja bereits erhöht, so Hofer. „Wir haben uns beim Kundenservice erkundigt. Sitzplätze gibt es in dem Zug allerdings keine mehr. Eine Busverbindung gebe es: Mit einer Fahrzeit von sieben Stunden. Der Zug braucht gute vier Stunden“, so die Kärntnerin zur „Krone“.