Lange Nächte und der Traunstein in der Wüste

Arbeiten bis 4 Uhr früh

Rückzugsgebiete? Die Wüste. „Was für die Oberösterreicher der Traunstein ist, ist hier der ,The Edge of the World‘, eine markante Felsformation“, so der Manager, der sich schon an die Eigenheiten des Landes gewöhnt hat. So startet in den extrem heißen Sommermonaten und im Fastenmonat Ramadan der Arbeitstag erst spät.