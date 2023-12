„Wir sind wie der Helikopter am Berg“

Er will mit seinem Appell auch dafür sorgen, dass gerade über die Feiertage das Gesundheitssystem nicht überlastet wird: Zuerst Eigenversorgung, danach kommt die telefonische Gesundheitsberatung 1450. Reicht das nicht aus, stehen am Wochenende und außerhalb der Ordinationszeiten der Hausärztliche Notdienst (HÄND) und untertags die Primärversorgung bereit. Erst zuletzt sollte der Weg in die Ambulanz erfolgen“, so Niedermoser. „Wir sind natürlich in der Lage, Notfälle aufzunehmen. Aber auch unsere Mitarbeiter haben ein Recht auf Urlaub“, stellt Franz Harnoncourt, Geschäftsführer der OÖ Gesundheitsholding, klar.