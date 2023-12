Nach Schimmelbefall: Kindergarten muss schließen

Und weil man seitens der Stadt den Kindern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Staub und Lärm einer Baustelle nicht zumuten will, wurde seitens der Stadt Villach eine neue Unterkunft für den Kindergartenbetrieb gefunden. „Wir werden alle Gruppen in das nur wenige hundert Meter entfernte Volkshaus Völkendorf übersiedeln und dort ab 8. Jänner einen sehr gut funktionierenden Kindergartenbetrieb ermöglichen“, informiert Stadtrat und Baureferent Harald Sobe. Neben ausreichend Parkmöglichkeiten verfügt das Volkshaus auch einen großen Garten, in dem die Kids toben können.