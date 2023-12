Klubs nützten Weihnachtszeit, um Gutes zu tun

Altach entschied sich in diesem Jahr von Weihnachtsgeschenken an die Sponsoren abzusehen und den Betrag einer benachteiligten Familie in der Region zugutekommen zu lassen. Zusätzlich veranstalten die Vorarlberger am 23. Dezember zum 3. Mal ihr Weihnachtssingen. Dabei kommt der gesamte Becherpfand, der an diesem Abend anfällt, einem beeinträchtigten Kind aus dem Vereinsumfeld zugute.