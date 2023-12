Tschechern die britischen Royals wirklich so viel?

Zu Weihnachten feiert die Königsfamilie traditionell auf Schloss Sandringham. In diesem Jahr sind neben Thronfolger William und dessen Familie, den Geschwistern von König Charles und deren Kindern und Enkelkindern, erstmals auch die Familienangehörigen von Königin Camilla eingeladen, am Heiligen Abend mit dem Monarchen zu feiern und am nächsten Tag den Gottesdienst und das Weihnachtsessen zu besuchen.