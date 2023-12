Markus Treichl bei Heim-Weltcup Neunter im Vierer

Markus Treichl hat mit seiner Crew beim Viererbob-Weltcup in Innsbruck-Igls den neunten Platz belegt. Treichl, Sascha Stepan, Markus Sammer und Kristian Huber hatten am Sonntag nach zwei Läufen einen Rückstand von 0,95 Sekunden auf den zweimaligen Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich aus Deutschland. Auch Rang zwei ging mit Johannes Lochner an einen Deutschen. Dritter wurde der Lette Emils Cipulis. So war auch das EM-Podest, für Treichl und Co. gab es da Rang acht.