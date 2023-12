Teresa Stadlober verpasst weiteren Top-10-Platz

Stadlober, die am Vortag nach einer starken Klassik-Runde im Skiathlon Rang vier belegt hatte, startete verhalten und riss auf den ersten 1,3 km über 20 Sekunden Rückstand auf. Nach der ersten Runde lag die 30-jährige Olympia-Medaillengewinnerin auf Platz 19, machte in der zweiten Runde aber einige Plätze gut. Letztlich fehlten nur 3,2 Sekunden auf die besten zehn. „Ganz zufrieden bin ich heute nicht. Ich wollte schon in die Top Ten laufen. Ich bin in der ersten Runde schwer in die Gänge gekommen, die zweite Runde war dann definitiv besser“, erklärte Stadlober.