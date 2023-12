Biathlet feuert Schuss im Teamhotel ab - Sperre!

Das Projektil schlug in eine Wand ein. Verletzt wurde dabei niemand. Aufgrund seines eklatanten Verstoßes gegen die Sicherheitsbestimmungen schloss der Weltverband IBU den 26-Jährigen vom Rennen am (heutigen) Sonntag aus. Die IBU kündigte weitere Untersuchungen des Zwischenfalls in Zusammenarbeit mit Schweizer Behörden an und behielt sich weitere Sanktionen gegen den Gesamtweltcupzweiten vor.