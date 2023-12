Lenzerheide-Verfolgungen an Braisaz-Bouchet und Bö

Sprintsiegerin Justine Braisaz-Bouchet und der als Zweiter gestartete Johannes Thingnes Bö haben die Biathlon-Weltcupverfolgungen in Lenzerheide gewonnen. Für die besten Ergebnisse des ÖSV-Teams sorgten am Samstag Tamara Steiner als 17. und an der 25. Stelle David Komatz.