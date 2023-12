Horrorunfall wirft bei Polizei viele Fragen auf

Zwei weitere Insassen in kritischem Zustand

Bei der Kollision verstarb eine Person noch an der Unfallstelle. Zwei weitere wurden durch die Crew der Flugrettung REGA vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend in kritischem Zustand ins Spital Civico nach Lugano bzw. ins Kantonsspital Chur geflogen.