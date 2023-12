Ihre Erfahrungen mit störenden Nachbarn?

Für viele ist das Zuhause ein Ort zum Entspannen, ein Ort der Ruhe, ein Ort, um endlich dem Stress des Alltags zu entfliehen. Doch oft wird man selbst in den eigenen vier Wänden noch von lästigen Nachbarn in der Ruhe gestört. Sei es der schlecht erzogene Hund, der den halben Ort bis in die Abendstunden beschallt, lästige Hausgenossen, die den Balkon zur Räucherkammer umfunktionieren, oder einfach ein Nachbar, der bis spät in die Nacht laute Musik hört.