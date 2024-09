Was soll bei Schulkindern auf den Tellern landen?

Geht es nach Andreas Babler (SPÖ), so sollen in Österreichs Schulen nicht nur gesunde, sondern auch kostenfreie warme Mahlzeiten serviert werden. In der „Krone“-Community stößt dieser Vorschlag großteils sauer auf, viele User verweisen auf das gute alte Jausenbrot. Daher wollen wir von Ihnen wissen: Welche Mahlzeiten wünschen Sie sich für unsere Schulkinder? Was geben Sie Ihren Kindern zum Essen mit? Teilen Sie Ihre Ansichten mit uns in den Kommentaren!