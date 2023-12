Fest storniert und dem Wirt mit Shitstorm gedroht

Eine Firma sagte die reservierte Weihnachtsfeier in einem Wirtshaus in Rutzenham (Oberösterreich) nur eine Stunde vor dem geplanten Beginn der Veranstaltung ab. Im Fall einer Pönale kündigte ein leitender Mitarbeiter eine Negativkampagne im Internet gegen den Gastrobetrieb an. Der Lokalbetreiber bleibt nun auf den Ausfallskosten sitzen.