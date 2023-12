Betrunkener Feuerwehrmann konnte Spital verlassen

Alkolenker sorgten in der Nacht auf Freitag gleich für mehrere Unfälle in Oberösterreich. Besonders zwei Zwischenfälle sorgten für Aufsehen. Ein junger Feuerwehrmann verunfallte in der Nacht mit einem Dienstwagen und zwei „Sekt-Schwestern“ hatten bei ihrem Unfall auch ihre Kinder mit dabei.