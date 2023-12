PSG feiert Wunderkind: „Der Typ hat keine Grenzen“

Eines Tages Weltfußballer

Zumal der „Sechser“ jetzt auch unter Druck als Vollstrecker überzeugt. Weshalb der frischgebackene Maturant - trotz des Überangebots an Superstars - wohl auch im EURO-Aufgebot von Didier Deschamps gegen Österreich am 17. Juni in Düsseldorf stehen wird. In seiner Karriere geht alles etwas schneller. Mit 14 Jahren spielte er in der U19. „Irgendwann gewinnt er den Ballon d’Or“, posaunt sein Berater Jorge Mendes.