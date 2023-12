„Shutout!“ ÖEHV-Team schlägt Ungarn klar

Das vermeintliche 2:0 durch Peter Schneider kurz vor der Drittelsirene zählte aufgrund einer vorangegangene Abseitsstellung nicht. Die Aktivposten Schneider und Benjamin Baumgartner kombinierten dann erfolgreich, Romig hatte zum 2:0 leichtes Spiel. Der Treffer gab Österreich Aufwind. Das 3:0 durch Kainz fiel dann 0,2 Sekunden vor Spielende, für den Capitals-Center war es sein erster Treffer im Teamtrikot. Österreich tritt als Titelverteidiger in Klagenfurt an, nachdem das Turnier in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt abgesagt wurde.