CL-Reform! Was sich ab nächster Saison ändert

Fußballfans müssen ab der kommenden Saison der Champions League einen neuen Begriff lernen: Schweizer Modell. Denn die Gruppenphase in ihrer bisherigen Form ist in der Königsklasse seit dem späten Mittwochabend Geschichte. Acht Gruppen mit jeweils vier Teams, von denen je zwei das Achtelfinale erreichen, gibt es ab der Spielzeit 2024/25 nicht mehr. Stattdessen tritt dann eine schon seit Mai 2022 beschlossene Reform in Kraft.