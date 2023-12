Forscher statteten Menschen mit drittem Arm aus

Erste Tests in realer Welt

Das System wurde an 61 Personen in über 150 Sitzungen getestet. Die Kontrolle des dritten Arms über das Zwerchfell beeinträchtigte dabei die Fähigkeit der Testpersonen nicht, zusammenhängend zu sprechen. In einem zweiten Schritt testeten die Forschenden die Kontrolle über das Zwerchfell an einem tatsächlichen Roboterarm. Den Testpersonen würde dafür ein vereinfachter Arm angezogen, der aus einem ausfahrbaren Stab besteht. Auch diesen lernten die Testpersonen laut den Forschenden schnell steuern.