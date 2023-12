Orban fordert „Lösegeld“ für Ja zur Ukraine-Hilfe

In ihrem Brief widersprechen die EU-Parlamentarier der Darstellung, dass sich die rechtsstaatliche Situation in Ungarn gebessert habe. Das Land sei seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen. Die sozialdemokratische Vorsitzende im EU-Parlament, Iratxe Garcia Perez, erklärte dazu: „Wenn Viktor Orban erreicht, was er nun will, dann wird er weiter erpressen.“ EVP-Chef Manfred Weber bezeichnete den ungarischen Ministerpräsidenten gegenüber „Politico“ gar als „Verräter“.