Capitals-Präsident tritt nach 22 Jahren zurück

Hans Schmid wird sich bei den Vienna Capitals nach 22 Jahren als Klubchef nach Saisonende zurückziehen. Der aktuell strauchelnde Klub der ICE Hockey League machte die Entscheidung des 83-Jährigen am Montag in einem offenen Brief offiziell. Unter dem Unternehmer Schmid gewannen die „Caps“ 2005 und 2017 die Meisterschaft. Die Wiener plagt derzeit aber ein finanzieller Engpass, der neue Vorstand will in Gesprächen mit der Stadt Wien die weitere Zusammenarbeit abstecken.