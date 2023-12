Diese ungebetenen Gäste sitzen in Ihrem Christbaum

Etwa 2,4 Millionen Haushalte in Österreich stellen sich in der Weihnachtszeit einen Christbaum auf, 85 Prozent davon kommen aus heimischen Wäldern. Doch mit den Tannen und Fichten betreten auch einige ungebetene Gäste das Haus - pro Baum bis zu 25.000 Krabbeltierchen! Ein Experte des Bundesforschungszentrums für Wald erklärt, was das für unsere Wohnzimmer bedeutet.