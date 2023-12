ÖHB-Frauen beenden WM mit 27:32 gegen Slowenien

Österreichs Handballerinnen haben die Weltmeisterschaft in Dänemark, Norwegen und Schweden ohne den erhofften positiven Schlusspunkt beendet. Die Truppe von Teamchef Herbert Müller verlor am Sonntag in Trondheim mit einem 27:32 (14:19) gegen das favorisierte Slowenien auch das dritte WM-Hauptrundenspiel. Damit schlossen die ÖHB-Frauen die Hauptrundengruppe 2 dank des Auftaktsieges gegen Südkorea in der Vorrunde auf dem fünften von sechs Plätzen ab.