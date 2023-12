Handel fehlte Zeit für Vorbereitung der Streiks

Im Handel waren am Einkaufssamstag Warnstreiks angesagt (siehe Video oben). Obwohl diese fast in ganz Österreich durchgeführt wurden, halten sich die Einschränkungen in Grenzen. Das Argument der Gewerkschaft: Die Zeit zur Vorbereitung fehlte, weil mit einer Einigung in der fünften Verhandlungsrunde am Donnerstag gerechnet worden war.