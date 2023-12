Lettland trennt sich von Teamchef Kazakevics

Demnach soll bis zum 31. Jänner ein neuer Cheftrainer gefunden werden. Kazakevics hatte die Auswahl des Baltenstaates Anfang 2020 übernommen und betreute sie in insgesamt 41 Spielen. Die Bilanz fällt mit 11 Siegen, 12 Unentschieden und 18 Niederlagen negativ aus. In der Qualifikation für die EM 2024 belegte die Nationalmannschaft in ihrer Gruppe mit nur einem Sieg den letzten Platz.