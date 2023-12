Nach überraschendem Rücktritt: Neuer Job für Mayer

„Der Skisport ist immer noch mein Leben“

„Es ist für mich eine große Ehre, in diese Rolle zu schlüpfen. Der Skisport war und ist immer noch mein Leben. Ich war bei vielen Großereignissen und habe in meiner Karriere sehr viel erlebt. Das Gesamtkonzept für die WM in Saalbach hat mich begeistert und ich bin davon überzeugt, im Februar 2025 ein richtiges Sportfest erleben zu dürfen“, so Mayer.