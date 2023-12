Rohrweck mit der zweitbesten Zeit qualifiziert

Bei den Frauen war die Deutsche Daniela Maier die Schnellste, für Österreich gelang Christina Födermayr (12.) wie schon am Dienstag der Sprung ins Finale der besten 16. Vize-Weltmeisterin Katrin Ofner verpasste diesen als 17. hingegen am Mittwoch knapp. Am Donnerstag (13.30 Uhr) geht der erste, am Freitag (12.40/live) der zweite Weltcupbewerb in Szene.