Schnee löste Mittwochfrüh Öffi-Chaos aus

Mittwochfrüh sind erneut dicke Flocken vom Himmel gefallen. Kinder mögen ihre Freude am Schnee haben, doch für alle jene, die mit den Öffis in die Arbeit fahren, ist er kein Segen. Es kam gleich zu mehreren Ausfällen und Verspätungen. 8:30 Uhr am Mittwoch sind vor allem Busse von witterungsbedingten Betriebsstörungen betroffen. So verkehrte etwa der 13A ebenso nur zwischen Alser Straße und Neubaugasse sowie zwischen Pilgramgasse und Hauptbahnhof. Beim „Krone“-Lokalaugenschein sammelte sich eine Menschentraube bei der Bushaltestation beim Hauptbahnhof.