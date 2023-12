Ski-Weltmeisterin erleidet schwere Verletzungen

Willenskraft, Schmerz und Tränen

Ein bitterer Rückschlag für die Ski-Dame. Nach nur vier Rennen ist ihre Saison auch schon wieder zu Ende. „Dieses Mal brauchte ich einfach ein bisschen Zeit für mich und um zu verstehen, wie das nächste halbe Jahr aussehen wird“, schildert sie nach der Hiobsbotschaft. „Aber jetzt bin ich bereit, die Verletzung ist nichts, was ich nicht schon einmal durchgemacht habe. Was auch bedeutet, dass ich weiß, was auf mich zukommt und ich weiß, dass es etwas Willenskraft, Schmerz und Tränen kosten wird.“