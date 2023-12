„Das ist einfach pervers und sehr fragwürdig!“

Keine Regeln für Corona

„Der Verband hat eine Verschiebung befürwortet. Aber es gibt in Österreich keine Bewegungseinschränkungen mehr durch Corona, daher auch keine Regeln. Im Supermarkt tragen verantwortungsvolle Menschen, die an Corona erkrankt sind, Maske und im Basketball dürfen Kranke spielen. Das ist pervers und gesundheitlich bei einem Kontaktsport sehr fragwürdig“, so Gmundens Finanzvorstand Harald Stelzer. Noch am Matchtag schickte Gmunden-Doc Michael Nöstlinger Orri Gunnarsson mit einem infektiösen Ausschlag nach Hause und erteilte ihm Sportverbot - nach dem Regulativ hätte er spielen dürfen. „Graz soll stolz sein auf diesen Sieg“, so Stelzer. Daniel Friedrich spielte geschwächt 30 Minuten - ob er Gegner angesteckt hat, werden die Grazer bald spüren. Ex-Rieder Diawusie, der vor wenigen Tagen an einer grippebedingten Herzmuskelentzündung verstorben ist, war wohl nicht Warnung genug.