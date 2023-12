Pannen-Serie erwischte jetzt Wiens Basketballer

Am Montag wurde auf Hochtouren an der Behebung des Schadens gearbeitet. Schon am Mittwoch steigt nämlich das Heimspiel im Alpe-Adria-Cup (AAC) gegen Geosan Kolin (Tch). Der Kalender ist dicht gefüllt, auch das abgesagte Duell mit Eisenstadt muss nachgetragen werden. „Das werden wir voraussichtlich am 13. Dezember machen können.“ Da hätte es eigentlich das AAC-Gastspiel bei Ilirija Laibach geben sollen. Das wurde aber in den Jänner verschoben, da auch die Slowenen Probleme mit ihrer Halle haben.